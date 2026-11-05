HOMBRE EN SITUACIÓN DE CALLE PIERDE LA VIDA EN BANQUETA DEL BARRIO DE SANTA ANA; ANTES SE NEGÓ A RECIBIR ATENCIÓN MÉDICA

San Francisco de Campeche.- Tras ser reportado al 911 durante la mañana de hoy y negarse a recibir atención médica, un hombre en situación de calle perdió la vida por la tarde-noche en una banqueta de la calle Tamaulipas, del barrio de Santa Ana.

Tras el aviso sobre el riesgo que representaba al estar tirado en la banqueta, uniformados llegaron al lugar, pero el hombre no quiso que los paramédicos lo revisaran, por lo que se retiraron.

Tras el deceso, agentes de la Policía Estatal acordonaron la zona en espera de la llegada de elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) para las diligencias correspondientes.

Más tarde, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro de esta ciudad, en espera de que sus familiares acudan a reclamarlo en las próximas horas.