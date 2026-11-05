MUJER E HIJO NEONATO MUEREN POR PRESUNTA NEGLIGENCIA MÉDICA EN EL NUEVO HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL IMSS DE CARMEN

Ciudad del Carmen.- Una mujer y su hijo neonato perdieron la vida a mediados de octubre en el Hospital de Gineco Pediatría número 15 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), también conocido como Hospital Materno Infantil, tras complicaciones derivadas de un presunto error médico durante su atención por un embarazo ectópico.

De acuerdo con fuentes internas del IMSS, la paciente ingresó inicialmente al Hospital General de Zona número 4 (HGZ-4), donde habría esperado al menos cinco horas para ser trasladada al nuevo nosocomio, pese a requerir una intervención urgente.

Según los testimonios citados, durante el procedimiento médico recibió una transfusión de sangre incompatible con su grupo sanguíneo y factor Rh, lo que habría provocado un choque anafiláctico, un infarto y su fallecimiento en el área de Terapia Intensiva. Su identidad se mantiene bajo reserva.

El caso habría generado inconformidad entre los familiares, quienes exigen justicia. Fuentes cercanas señalan que el director general del IMSS, Zoé Robledo, habría solicitado la renuncia de los funcionarios y trabajadores presuntamente involucrados, entre ellos el director del hospital, el coordinador del turno vespertino, el médico de urgencias, el ginecólogo, enfermeras y personal de laboratorio.

Sin embargo, también se señala a la representante del IMSS en Campeche, Flor Irene Rodríguez Melo, por presuntamente retrasar el esclarecimiento de los hechos y permitir que el caso permanezca sin hacerse público.

El Hospital Materno Infantil, inaugurado el domingo 1 de febrero y con apenas nueve meses de operación, enfrenta así señalamientos por una posible negligencia médica que podría derivar en responsabilidades administrativas y legales.

Fuente: Visión Política Noticias.