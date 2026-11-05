PESE A ANUNCIO DE SHEINBAUM, DEJAN SIN BECA “GERTRUDIS BOCANEGRA” A UNIVERSITARIOS CAMPECHANOS

San Francisco de Campeche.- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que todos los estudiantes universitarios campechanos tendrían acceso a la beca Gertrudis Bocanegra, un grupo de alumnos de ese nivel denunció que les niegan el registro.

Expusieron que entre los argumentos que les dieron en la sede de Bienestar destacan las inconsistencias en la matrícula, que la escuela no es susceptible de recibir el apoyo o una supuesta falta de cupo.

Los jóvenes señalaron que esos argumentos contrastan totalmente con lo que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo aquí en Campeche, al anunciar la implementación de ese apoyo universal.

“La Presidenta aseguró que la beca universitaria sería universal, es decir, para todos sin excepción”, recordaron, y añadieron que ese día Sheinbaum Pardo aclaró que la beca sería también mérito del Gobierno del Estado, pues la administración de la gobernadora Layda Sansores pondría parte de los recursos.

“En Control Escolar de nuestra universidad nos validaron que toda la documentación y la matrícula están al 100 por ciento, pero en Bienestar simplemente se lavan las manos y nos dejan fuera”, se quejaron.

Fuente y video: Así es Campeche Noticias.