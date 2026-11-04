TRANSPORTISTAS EXIGEN AL ARTEC PONER ORDEN; NIEGAN ESTAR CONTRA UBER, DIDI E INDRIVE

El Movimiento Nacional Transportista Campeche exigió a la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) aplicar la ley y establecer reglas claras para todas las modalidades del servicio, incluidas las plataformas digitales como Uber, DiDi e InDrive, al señalar que su inconformidad no busca frenar la modernización ni eliminar las nuevas alternativas de movilidad.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, solicitaron la elaboración de un estudio técnico de factibilidad que permita determinar cuántas unidades necesita realmente la ciudad, de acuerdo con la demanda del servicio y las condiciones de movilidad. Advirtieron que la incorporación de vehículos sin una evaluación de las necesidades locales podría provocar una sobreoferta y afectar tanto a concesionarios y conductores de plataformas como a los propios usuarios.

La agrupación mencionó que existe un respaldo jurídico para la operación de servicios mediante aplicaciones; sin embargo, sostuvo que esto no significa que las empresas y sus conductores estén exentos de cumplir las disposiciones regulatorias que correspondan a las autoridades estatales. También señaló que las diferencias entre las plataformas tecnológicas y las autoridades sobre las condiciones para regularizar el servicio deben resolverse mediante el diálogo y los mecanismos legales, sin que la falta de acuerdos justifique la ausencia de regulación.

Asimismo, solicitó una política tarifaria clara que evite condiciones de competencia desiguales y brinde certeza a conductores y pasajeros. La organización insistió en que debe existir igualdad de condiciones, sin impedir que los ciudadanos elijan el servicio que mejor responda a sus necesidades.