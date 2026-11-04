“LA 4T HUNDIÓ LA SEGURIDAD EN CAMPECHE Y AHORA MAQUILLA LAS CIFRAS”: ACUSA VÍCTOR AMÉNDOLA

-Califica al gobierno de Layda Sansores como una desgracia y la acusa de corrupción, opacidad y fracaso.

El exdirigente estatal del PRD, Víctor Améndola Avilés, se lanzó contra el gobierno de Layda Sansores San Román, al acusarlo de ocultar información, manipular cifras de inseguridad y recurrir a espectáculos políticos para distraer a la población de los problemas que enfrenta Campeche.

Sostuvo que la actual administración se caracteriza por la opacidad y la falta de transparencia, prácticas que, a su juicio, buscan justificar las deficiencias en materia de seguridad pública y evitar que los ciudadanos conozcan la verdadera situación del estado. Aclaró que sus cuestionamientos no obedecen a una cuestión de género, sino a lo que considera malos resultados en el ejercicio del poder.

Recordó que, hace cinco años, Campeche se encontraba entre las entidades con mejores condiciones de seguridad del país e incluso llegó a superar a Yucatán, sin embargo, aseguró que ese panorama cambió con la llegada de la Cuarta Transformación al gobierno estatal, pues considera que ha sufrido un deterioro progresivo en materia de seguridad.

El exdirigente perredista señaló que los acontecimientos registrados en Pomuch, el Instituto Tecnológico de Campeche y otros puntos de la entidad han provocado que más ciudadanos cuestionen el discurso oficial sobre la tranquilidad y la seguridad pública. Acusó a los funcionarios estatales de capacidad y de haber deteriorado las finanzas de Campeche, aunque no presentó pruebas específicas durante sus declaraciones.