A PRISIÓN EL HERMANASTRO ACUSADO DE ASESINAR A ITZEL PAOLA: LO VINCULAN A PROCESO POR FEMINICIDIO 

David Rodolfo E.J., de 30 años, fue vinculado a proceso por el feminicidio de Itzel Paola G.J., de 25 años, cuyo cuerpo fue localizado dentro de su vivienda en la colonia Acalán, municipio de Candelaria, el pasado domingo 25 de octubre.

Durante la audiencia inicial, celebrada este martes 3 de noviembre, un juez determinó que existían elementos suficientes para iniciar un proceso p3nal contra el acusado, identificado como hermanastro de la víctima. Como medida cautelar, se le impuso prisión preventiva oficiosa, por lo que fue trasladado al Centro Penitenciario de San Francisco Kobén, donde permanecerá mientras continúa el procedimiento judicial.

De acuerdo con las investigaciones, la joven perdió la vida tras recibir golpes en la cabeza con un objeto contundente, hechos que dieron origen a la investigación por feminicidio. El imputado fue detenido la mañana del lunes 2 de noviembre mediante una orden de aprehensión ejecutada en la colonia San Isidro, también en el municipio de Candelaria.