FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA DEL GOBIERNO DE LAYDA DESATA CONFLICTO ENTRE TAXISTAS Y CONDUCTORES DE PLATAFORMAS: PAUL ARCE

-Menosprecia a unos y pondera a otros al no regular ni supervisar

La mala organización del transporte en el Estado está dejando problemas serios, y al no tomar en cuenta ni apoyar a los taxistas se generan enfrentamientos entre ellos y conductores de aplicaciones, alertó el diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Paul Arce Ontiveros, y sentenció que falta voluntad política.

Sobre si se tiene que modificar la Ley de Transporte respecto a las aplicaciones, el legislador dijo que antes de proceder en ese sentido el Gobierno tiene que buscar con lo que tiene el regular y que todos tengan “un pedacito del pastel” para que todos puedan trabajar, pues al día de hoy no hay trabajo, pero no ha habido voluntad del Ejecutivo Estatal ni de la autoridad del sector para poder arreglarlo.

El legislador comentó que la actual Administración estatal debe dejar resuelto este tema, pues desde la creación del órgano rector del sector ha quedado claro que no cumple con su propósito de poner orden en el sistema de transporte público.

Arce Ontiveros comentó también que Campeche es la tierra del pregonero, por lo cual debería existir la oportunidad de trabajo para todos.