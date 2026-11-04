QUE REGRESE EL TUA A CAMPECHE, EXIGE LA DIPUTADA TANIA GONZÁLEZ; COSTOSO PARA LOS CAMPESINOS TRASLADARSE A LAS NUEVAS SEDES

—Congresos federal y local, Senado, Federación y Gobierno estatal están alineados con Morena, pero no se ponen de acuerdo para concretar la reasignación, critica.

San Francisco de Campeche.- Al recalcar que en estas semanas, cuando ya se acerca el fin de año, el tema agrario ha estado muy convulso por diversos asuntos, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Tania González Pérez, exigió el regreso del Tribunal Unitario Agrario (TUA) para evitar mayores gastos a los campesinos por los traslados a las nuevas sedes para realizar trámites.

No solo se trata de la pérdida de la cosecha de maíz por sequía e inundaciones y de la petición de un fondo emergente, sino también de otros asuntos, como la exigencia de que regrese el Tribunal Unitario Agrario (TUA), que fue cerrado hace dos años con el argumento de ahorrar costos, puntualizó.

La legisladora recordó el anuncio de que a finales del año pasado se reabriría el TUA. Señaló que hoy, desde temprana hora, los ejidatarios de Hecelchakán recorrieron oficinas y dejaron en la Oficialía de Partes del Congreso correspondencia relacionada con documentos entregados al Ejecutivo estatal, al secretario de Gobierno y al Tribunal Superior Agrario de la Ciudad de México, para insistir en el retorno de ese órgano federal de impartición de justicia, ante el aumento de los costos de transporte para acudir a las nuevas sedes.

Ante esta decisión, que calificó como unilateral y tomada desde la Ciudad de México, y en el contexto de la discusión del presupuesto en el Congreso federal, González Pérez exigió la reasignación del TUA a Campeche. Dijo no entender por qué, pese a que los gobiernos federal y estatal, la Cámara de Senadores y los congresos federal y campechano están alineados con Morena, no pueden ponerse de acuerdo para plantear esta exigencia al Tribunal Superior Agrario.