MADRE DENUNCIA PRESUNTO INGRESO FORZADO DE SU HIJA A UN CENTRO DE REHABILITACIÓN EN CARMEN

Ciudad del Carmen.- Una madre de familia acudió al Centro de Justicia para la Mujer, en Ciudad del Carmen, para solicitar apoyo y denunciar que su hija fue ingresada presuntamente en contra de su voluntad a un centro de rehabilitación, a pesar de que, asegura, no tiene problemas de adicción.

Marbella Garbelia Jiménez señaló que su hija, Lucero C., fue llevada por su propio padre al centro denominado Fraternidad de Ayuda Mutua, ubicado en la colonia Volcanes, y explicó que vecinos le informaron que la joven fue trasladada a la fuerza durante la noche.

Recalcó que su hija no consume drogas ni bebidas alcohólicas, por lo cual considera injustificado su ingreso al referido inmueble. Además, dijo sospechar que la decisión del padre estaría relacionada con diferencias familiares, luego de que la joven iniciara una relación sentimental y dejara de proporcionarle apoyo económico.

La madre también denunció que acudió al Ministerio Público y al Centro de Justicia para la Mujer, pero no obtuvo la intervención que solicitaba, sino que le recomendaron comunicarse al 911.

Ante esta situación, pidió la intervención de las autoridades para verificar las condiciones en las que permanece su hija y determinar si fue ingresada con su consentimiento.