¡ANGUSTIA!; RESCATAN A FAMILIA QUE QUEDÓ ATRAPADA EN EL CEMENTERIO ANTIGUO DE CHAMPOTÓN

Momentos de angustia vivió una familia que quedó encerrada en el cementerio municipal de Champotón, luego de que el portón principal fuera cerrado sin que sus integrantes lograran salir del lugar.

Entre las personas atrapadas se encontraban varios menores de edad, ante lo cual fue necesaria la intervención de elementos de Protección Civil, quienes acudieron al sitio para brindar apoyo.

Tras las maniobras correspondientes, el personal de emergencia abrió el acceso principal y permitió que la familia se retirara del panteón.

El hecho generó críticas contra el administrador o encargado de panteones, por no verificar si quedaba gente antes de cerrar las rejas de este camposanto.