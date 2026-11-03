CAPTURAN A PRESUNTO FEMINICIDA DE ITZEL PAOLA GUZMÁN JUÁREZ EN CANDELARIA

A 10 días del feminicidio de Itzel Paola Guzmán Juárez, de 25 años de edad, la Fiscalía General del Estado de Campeche (FGECAM) confirmó la detención de un hombre identificado como David “N”, señalado como presunto responsable del crimen que conmocionó a la población de Candelaria.

La captura se realizó mediante una orden de aprehensión cumplimentada este 2 de noviembre, a las 11:57 horas, en la colonia San Isidro de Candelaria.

De acuerdo con la información oficial, el feminicidio ocurrió el pasado 25 de octubre en la colonia Acalán, donde la joven fue localizada sin vida en el interior de la vivienda que rentaba.

La detención ocurre después de que familiares y habitantes de Candelaria realizaran movilizaciones pacíficas para exigir celeridad en las investigaciones y justicia para Itzel Paola. Su hermana, Keyla Juárez había cuestionado públicamente la falta de respuestas y exigido avances a las autoridades.

El presunto responsable quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

La Fiscalía General del Estado señaló que las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y garantizar que el procedimiento se desarrolle conforme a derecho.

David “N” es considerado presunto responsable y se mantiene vigente el principio de presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial que determine su responsabilidad.