“CAMPECHE YA NO ES EL ESTADO TRANQUILO DE ANTES”: PORTELA CUESTIONA A LAS AUTORIDADES POR EL AUMENTO DE LA VIOLENCIA

El presidente municipal del PAN en Campeche, Juan Portela Rodríguez, cuestionó el discurso de las autoridades estatales sobre la seguridad, al señalar que durante los últimos cinco años la violencia se ha disparado y la tranquilidad que antes caracterizaba a la entidad se ha perdido.

El dirigente panista hizo referencia a los hechos violentos registrados en el ejido Mayatecún 2, municipio de Champotón, donde cinco personas perdieron la vida y una más resultó gravemente herida.

“¿Por qué Campeche, siendo un estado tan seguro, en los últimos cinco años se disparó la violencia? Esa es una pregunta que deben responder las autoridades”, manifestó.

El líder panista afirmó que los campechanos merecen recuperar la tranquilidad y pidió a la ciudadanía reflexionar sobre la situación que enfrenta el estado de cara al próximo proceso electoral.