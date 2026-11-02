MILLONARIAS IRREGULARIDADES EN EL GOBIERNO DE LAYDA: ASF SEÑALA MÁS DE 63 MDP EN RECURSOS REINTEGRADOS Y OBSERVADOS

Vía: La Neta de Campeche

El Gobierno de Layda Sansores San Román enfrenta nuevos cuestionamientos por el manejo de recursos federales, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportara un monto global de 63 millones 795 mil 603 pesos con 78 centavos entre devoluciones a la Federación y observaciones por probables daños al erario, principalmente en los sectores de salud y educación.

De acuerdo con la segunda entrega de informes individuales de la Cuenta Pública 2025, la administración estatal reintegró 24 millones 691 mil 566 pesos con 71 centavos a la Tesorería de la Federación, mientras que otros 39 millones 104 mil 37 pesos con 7 centavos permanecen señalados por posibles irregularidades.

Uno de los datos más preocupantes corresponde al sector salud, donde se devolvieron 21 millones 442 mil 42 pesos con 20 centavos que habían sido transferidos para atender necesidades sanitarias de la entidad. La devolución de estos recursos contrasta con las constantes quejas ciudadanas por la falta de medicamentos e insumos básicos en hospitales públicos de Campeche.

Además, la ASF identificó un probable daño a la hacienda pública federal por 3 millones 615 mil 333 pesos con 72 centavos, relacionado con la compra de uniformes para personal sanitario cuya entrega no fue acreditada. También señaló incumplimientos en los porcentajes mínimos destinados a prevención y detección oportuna de enfermedades.

En educación, las observaciones tampoco fueron menores. El Fondo de Aportaciones Múltiples acumuló señalamientos por 18 millones 767 mil 93 pesos con 39 centavos debido a la falta de documentación que justificara transferencias para infraestructura educativa.

Por su parte, en el FONE se reportaron 16 millones 721 mil 609 pesos con 66 centavos pendientes de aclarar, relacionados con servicios cuya prestación no fue acreditada y pagos a trabajadores con posibles incompatibilidades de plazas o funciones sindicales. A estas inconsistencias se suman reintegros y deficiencias de control interno en recursos destinados a educación tecnológica y para adultos, donde también se detectaron diferencias entre montos reportados y pagos efectuados.