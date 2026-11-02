CAMPECHE REGISTRA CERO HOMICIDIOS EN REPORTE FEDERAL PESE A HECHOS VIOLENTOS EN CHAMPOTÓN Y CARMEN: ACUSA SULUB CAAMAL

La credibilidad de las estadísticas oficiales de seguridad quedó bajo cuestionamiento luego de que el reporte nacional de víctimas de homicidio del 1 de noviembre de 2026 registrara cero casos en Campeche, pese a los hechos violentos reportados en Mayatecún, Champotón, y Sabancuy, Carmen.

La contradicción fue denunciada públicamente por Miguel Ángel Sulub, quien difundió en redes sociales una imagen del informe del Gobierno de México, elaborado con información de fiscalías estatales y dependencias federales, donde Campeche aparece sin víctimas de homicidio durante esa jornada.

El señalamiento surge después de que se reportaran cinco personas asesinadas: cuatro en la comunidad de Mayatecún y una más en Sabancuy, hechos que provocaron preocupación por la situación de inseguridad en la entidad.

El ciudadano acusó a las autoridades de presentar cifras que no reflejan la violencia que enfrenta la población y sostuvo que esta situación pone en duda el discurso oficial sobre la disminución de los delitos.