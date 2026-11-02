CAMPECHE SIGUE EN RETROCESO ECONÓMICO MIENTRAS EL GOBIERNO ES INCAPAZ DE GENERAR DESARROLLO Y PRESUME TRANSFORMACIÓN, CRITICAN
San Francisco de Campeche.- La exdiputada local y empresaria Nelly del Carmen Márquez Zapata sentenció: “De qué sirven tantos discursos de transformación si Campeche sigue hundiéndose económicamente”.
Y agregó: “Los datos son contundentes, pues de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la actividad económica en Campeche cayó 2.4 por ciento en el último trimestre del 2026”.
Esto no es sólo un número, sino que representa negocios que no venden, comerciantes que apenas sobreviven y empleos perdidos, mientras que a las familias cada día les cuesta más trabajo salir adelante, lamentó Márquez Zapata.
Mientras el Gobierno presume avances, la realidad es que está afectando económicamente los bolsillos de los campechanos. Campeche no merece seguir cayendo, sino que necesita un Gobierno que sepa generar desarrollo y no sólo justificar su fracaso, finalizó.