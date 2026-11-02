“CINCO ASESINATOS EN UN DÍA Y LA POLICÍA DE FIESTA”: CUESTIONA MEDINA FARFÁN

El dirigente estatal del PRI, Ricardo Medina Farfán, lanzó fuertes críticas contra las autoridades de seguridad de Campeche, a las que reprochó participar en festejos de Halloween y Día de Mu£rtøs mientras el estado enfrenta hechos de violencia que, según denunció, dejaron cinco personas asesinadas durante el domingo 1 de noviembre.

A través de sus redes sociales, el priista señaló que cuatro de los homicidios ocurrieron en la comunidad de Mayatecún, municipio de Champotón, y uno más en Sabancuy, Carmen. Afirmó que estos crímenes estarían relacionados con disputas por el control del narcomenudeo, aunque esa hipótesis no ha sido confirmada oficialmente.

Medina Farfán cuestionó que elementos policiacos y funcionarios de seguridad participaran en celebraciones, incluso con instalaciones del C5 como escenario, mientras que aseguró, que Campeche acumula 67 ejecuciones en lo que va del año, cifra que atribuyó a la situación de inseguridad que denuncia y que requiere corroboración con registros oficiales.

“Es encabronante que quienes deberían estar buscando la forma de detener las ejecuciones que cada semana ocurren estén más preocupadas en sus disfraces.En Campeche vivimos un verdadero Halloween de terror con estas autoridades que han entregado Campeche al mal”, manifestó.

El dirigente priista también criticó el uso de las instalaciones de videovigilancia para actividades festivas, al considerar que las autoridades deberían concentrar sus esfuerzos en prevenir los delitos y garantizar la seguridad de la población.