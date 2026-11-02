“SE NOS ACABÓ EL TIEMPO” REVELAN DRAMÁTICOS MENSAJES ANTES DE ACCIDENTE AÉREO EN FLORIDA

Una grabación difundida sobre las comunicaciones de un Learjet 60 que se estrelló en Palm Beach ha causado conmoción por los desesperados llamados de emergencia atribuidos a la tripulación, antes del accidente que dejó nueve personas fallecidas.

De acuerdo con la transcripción publicada por el diario New York Post, uno de los tripulantes alertó sobre la rápida pérdida de altura de la aeronave.

“Estamos descendiendo a 8,000 pies por minuto, ¡mayday, mayday!, estamos descendiendo a 10,000 pies por minuto”, señala uno de los mensajes difundidos.

La comunicación también describe turbulencias, acumulación ligera de hielo y una situación de exceso de velocidad que habría provocado un descenso cada vez más acelerado.

“Vamos a estrellarnos contra el suelo”, se escucha en uno de los fragmentos divulgados, mientras un controlador aéreo intenta mantener contacto con la tripulación. La secuencia termina con una frase estremecedora: “¡Se nos acabó el tiempo!”.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, confirmó la muerte de los nueve ocupantes de la aeronave, que se desplomó alrededor de las 12:50 horas cerca de Cresthaven, en el condado de Palm Beach.