EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR | 3 DE NOVIEMBRE DE 2026

ABUCHEAN Y CORREN DE POMUCH A LAYDA.

Ante la falta de resultados en el sector turístico, este nefasto y rapaz Gobierno de Todos los Corruptos Sansores se quiso colgar de la tradición del día de muertos de Pomuch para justificar que trabaja y mandó poner retenes de seguridad que no hicieron más que entorpecer el tráfico de los visitantes. Como pasa en todo lo que participa Marcela Muñoz, no hubo planeación adecuada.

Los que decidieron asistir al desfile de muertos de Pomuch tuvieron que soportar hasta una hora las larguísimas colas que ocasionaron los retenes policiacos que custodiaban la seguridad del lugar y para acabar de joder el evento, llegaron con dos horas de retraso las hermanitas Layda y Laura Sansores, pero ya los ánimos de los asistentes estaban más que alborotados.

Y al igual que ha ocurrido cada que inauguran la temporada de béisbol, le llovieron las mentadas de madre a las hermanitas Sansores. Tan pronto y vocearon sus nombres, los asistentes en general comenzaron a externarles su repudio con abucheos, gritos de ¡fuera! ¡fuera! ¡fuera!, y desde luego, les recordaron a su progenitora en repetidas ocasiones, hasta que se marcharon. Cosecharon lo que sembraron, ¿o no? ¿A quien le echará la culpa ahora la cínica mandataria?

AUSTERIDAD DE ALTO NIVEL DE SANSORES.

Los Frentes Políticos, de Excélsior, comentan ayer de la multimillonaria fortuna de Layda Sansores, que en el festejo del 50 aniversario del Instituto Tecnológico de Campeche casi nos hace llorar cuando reveló que “andamos una camioneta que tiene un millón de kilómetros, no tengo guaruras, vivimos la austeridad para dar el ejemplo.” El comentario lo titulan “descaro”, y aquí se lo reproducimos:

“En Campeche, medios locales calcularon la fortuna de Layda Sansores. De acuerdo a su declaración patrimonial, la gobernadora suma 16 propiedades y cinco vehículos de lujo, de los cuales gran parte los pagó en efectivo. Tres de sus inmuebles fueron adquiridos antes de 1993, mientras que las 13 propiedades restantes, adquiridas más recientemente, suman 17.3 millones de pesos. Sin embargo, el exsenador suplente de Morena, Alejandro Rojas, expuso hace tiempo que Sansores ha comprado, en efectivo, 83 propiedades en total. Austeridad de alto nivel.”

En Campeche, no hay político más acaudalado que Layda Sansores. Lleva varias décadas sangrando el erario campechano con los cobros de millonarias rentas de inmuebles, además de los desfalcos multimillonarios realizados en dos sexenios de nefastos gobiernos. Y todavía dice que vive en austeridad. ¡Qué cínica!