LA ALCALDESA PRISCILA HEREDIA ECHA A LA TESORERA LEYDI LUNA

Ciudad del Carmen.- La salida de Leydi Laura Luna Herrera de la Tesorería Municipal de Carmen ha generado cuestionamientos sobre las circunstancias que llevaron a su renuncia, luego de que la propia funcionaria revelara, mediante un documento, que la presidenta municipal, Priscila Heredia Novelo, solicitó que concluyera su encargo a partir de hoy, 16 de octubre.

A través de un escrito fechado el 14 de octubre, que, de acuerdo con la información proporcionada, fue entregado a integrantes del Cabildo, Luna Herrera informó que el pasado 9 de octubre recibió una comunicación verbal de la nueva titular del Órgano Interno de Control, Adriana Graciela Rivera Reyes, quien le notificó que, por petición de la Presidencia Municipal, debía dejar el cargo.

La funcionaria aclaró que no recibió una resolución formal de remoción y que, después de analizar las circunstancias y las condiciones en las que recientemente desarrollaba su trabajo, decidió presentar su renuncia para evitar conflictos institucionales y permitir que todo se desarrollara de manera ordenada.

Sin embargo, de manera extraoficial, han surgido versiones que relacionan su salida con presuntas diferencias por solicitudes de movimientos financieros que habrían provenido de personas externas al Palacio Municipal, entre las que se señala al exalcalde Pablo Gutiérrez Lazarus.

Estas versiones atribuyen la orden municipal a una supuesta negativa de la tesorera a realizar determinadas operaciones relacionadas con recursos municipales. No obstante, tales señalamientos no están acreditados en el documento de renuncia, por lo que se requiere una investigación que permita establecer su veracidad.

En su escrito, Luna Herrera solicita una entrega-recepción debidamente documentada, con un corte administrativo y financiero al 16 de octubre, que incluya saldos, ingresos, movimientos bancarios, operaciones de caja y asuntos pendientes.

También pide dejar constancia de la cancelación de firmas autorizadas y accesos a cuentas bancarias, así como de las personas que asumirán la responsabilidad del manejo de los recursos públicos una vez concretada su separación.

La ahora exfuncionaria enfatiza que su decisión no representa el reconocimiento de irregularidades ni la renuncia a sus derechos legales.

El caso también ha reavivado cuestionamientos sobre la salida del excontralor municipal Eric, quien, según señalamientos que deberán documentarse, habría tenido diferencias con la anterior Administración por observaciones relacionadas con el manejo de recursos públicos.

La renuncia de Luna Herrera abre interrogantes sobre la relación entre la actual Administración municipal y el exalcalde Pablo Gutiérrez Lazarus, particularmente respecto de posibles intervenciones externas en decisiones administrativas y financieras.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer una explicación oficial sobre las razones que motivaron la solicitud de separación de la tesorera municipal.