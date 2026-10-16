¡SOS AMBIENTAL! GRUPOS CRIMINALES HAN ARRASADO CON 3,500 HECTÁREAS DE BALAM KU Y NINGUNA AUTORIDAD INTERVIENE

-“YA ES TEMA DE SEGURIDAD NACIONAL”

Por: Fuerza Informativa Azteca

Al calificarla como un territorio que no tiene dueño ni ley, a través de ADN Noticias, Fuerza Informativa Azteca (FIA) expuso que la Reserva de Balam Ku, en Campeche, enfrenta peligrosas invasiones, pues grupos criminales han deforestado e incendiado más de tres mil 500 hectáreas en dos años, 900 de ellas —una superficie equivalente a la que ocupa el Bosque de Chapultepec— en una sola semana, afectando hábitats vitales.

La impunidad prevalece mientras el crimen organizado convierte la selva en un negocio ilícito.

Más de tres mil 500 hectáreas de selva han sido destruidas en Balam Ku, Campeche, una superficie equivalente a más de cuatro veces la del Bosque de Chapultepec. En esta reserva de la biosfera se repiten las invasiones, la tala, la producción de carbón y la introducción de ganado.

No son movimientos espontáneos, porque para derribar la selva a esa velocidad se necesita estructura, maquinaria, gente, dinero y compradores de madera y carbón. Además, imágenes captadas por un dron muestran las “manchas” de tierra y humo donde antes había vegetación, lo que fragmenta los territorios de jaguares, tapires y pecaríes, especies en peligro de extinción que necesitan grandes extensiones para movilizarse y reproducirse.

FIA cuestiona: “¿Por qué ninguna autoridad actúa si desde hace dos años hay denuncias de la Comisión de Áreas Protegidas y hasta de ejidatarios, quienes son amenazados por esos invasores?”, y alerta: “Este es ya un tema de seguridad nacional”.