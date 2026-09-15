TUMBAN A ERIC ESPINOZA TRAS ACUSAR PRESIONES DE PABLO

Tras la acusación de que motivos políticos y su negativa a alinearse a cuestiones personales o llevar procedimientos a modo del alcalde con licencia Pablo Gutiérrez Lazarus, estaban detrás de su intento de remoción, Eric de Jesús Espinoza Ferrer fue hoy removido como titular del Órgano Interno de Control del Ayuntamiento, con 11 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención del Cabildo de Carmen.

Durante la 20ª Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada hoy 15 de septiembre, se sometió a votación el acuerdo número 262, mediante el cual se determinó que quedaron acreditadas responsabilidades relacionadas con el incumplimiento de las funciones correspondientes a su cargo.

El Cabildo consideró dichas conductas como causa grave, y aprobó la separación del funcionario con fundamento en disposiciones de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.

El acuerdo establece además que la remoción se realiza sin perjuicio de otras responsabilidades que pudieran resultar procedentes conforme a las disposiciones legales aplicables.

Asimismo, se instruyó a la alcaldesa Priscila Isabel Heredia Novelo, para que remueva al titular del Órgano Interno de Control.

La sesión extraordinaria fue clausurada a las 9:36 horas.