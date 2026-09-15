MEDALLISTA EN OLIMPIADA DE CIENCIAS PIDE A AUTORIDADES Y SOCIEDAD IMPULSAR Y MOTIVAR A NIÑOS Y JÓVENES

-Olín Portillo necesita ayuda para representar a México en un evento internacional

Ante los resultados preocupantes que persisten en el desempeño educativo y la percepción de que las ciencias son áreas distantes o difíciles de alcanzar, Olín Portillo Rangel consideró necesario que autoridades y sociedad impulsen a niños y jóvenes a desarrollar su interés por estas disciplinas.

El estudiante sostuvo que en México y Latinoamérica todavía existe la idea de que los grandes avances científicos ocurren en otros países, por lo que sus participaciones buscan demostrar que los jóvenes mexicanos también pueden destacar internacionalmente.

Olín obtuvo medalla de plata en la fase nacional de una Olimpiada de Ciencias, resultado que le permitirá representar nuevamente a México en una competencia internacional durante diciembre.

Ante los gastos que representa el viaje, hizo un llamado a las autoridades y a la sociedad para respaldarlo y permitir que continúe representando al país en competencias científicas.