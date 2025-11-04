AL ALZA EL DENGUE; 75 NUEVOS CASOS EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS

En las últimas 2 semanas se registraron 75 nuevos casos confirmados de dengue en nuestra entidad, al contabilizar 36 en la penúltima y 39 en la última, de acuerdo con datos de la Secretaría de Salud federal, lo que es indicativo de la tendencia al alza de este padecimiento.

En cuanto a la primera cifra, superó la registrada una semana antes de 33.



De las 36, 17 corresponden a dengue no grave (DNG), 17 a dengue con signos de alarma (DCSA) y 2 a dengue grave (DG). Aunque se mantiene un ligero aumento en los contagios, no se han reportado defunciones en lo que va del año, por lo cual la tasa de letalidad permanece en 0.00%, en contraste con el 3.12% registrado al cierre de 2024.



Los municipios con mayor incidencia son Carmen, con 12 casos de dengue no grave y 16 con signos de alarma, con tasas de 4.04 y 5.38 por cada 100 mil habitantes, respectivamente, mientras en Candelaria se registraron 2 casos de dengue con signos de alarma, y Campeche contabilizó 6 contagios en total (5 no graves y 1 con signos de alarma).



El informe también detalla la presencia de tres serotipos del virus del dengue en circulación, lo que eleva el riesgo de reinfección y complicaciones en la población.

En tanto, respecto a la última semana, la entidad registró 39 nuevos casos, es decir, 3 más que la anterior.



De los 39 casos confirmados: 17 corresponden a Dengue No Grave (DNG) y 22 a Dengue con Signos de Alarma o Dengue Grave (DCSA + DG). Se mantiene en 0 la letalidad, mientras Carmen y Campeche concentran el mayor número de casos y son los únicos municipios donde se ha identificado el Serotipo 3 del virus.

Carmen presenta 29 casos, Campeche 2, Candelaria 2, Calakmul 1 y Escárcega 1.