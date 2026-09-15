APAGONES EN CENTRO HISTÓRICO GENERAN PÉRDIDAS A EMPRESARIOS 

Las constantes fallas en el suministro de energía eléctrica continúan con afectaciones a negocios de la capital campechana, principalmente en el Centro Histórico, donde los apagones dejan a establecimientos sin poder operar con normalidad durante más de dos horas, informó el presidente de la Asociación de Empresarios del Centro Histórico, Abraham Azar Wabi.

Señaló que el problema no se limitó a esta zona de la ciudad, pues también recibieron reportes de interrupciones del servicio en diversos barrios tradicionales y varios comercios, restaurantes, hoteles y establecimientos dedicados a la venta de artesanías registran afectaciones económicas, debido a que durante el corte de energía no pueden realizar ventas ni prestar sus servicios de manera habitual.

Azar Wabi advirtió que este tipo de fallas se ha vuelto recurrente, con hasta cuatro episodios al mes, situación que genera pérdidas e incertidumbre entre los empresarios. Entre las principales complicaciones mencionó que los clientes abandonan los establecimientos debido al calor, mientras otros no pueden pagar sus consumos con tarjetas ante la falta de electricidad para operar las terminales bancarias.

A esto se suman las posibles pérdidas de insumos y afectaciones a equipos utilizados para refrigerar o conservar productos, especialmente cuando los cortes se prolongan durante varias horas.

El representante empresarial hizo un llamado a las autoridades correspondientes para atender las constantes interrupciones del suministro eléctrico, al señalar que los apagones ya representan un problema económico para los establecimientos del Centro Histórico.