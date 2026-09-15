VA MORENA POR “CUENTAS AUTOMATIZADAS” QUE CRITIQUEN A LA 4T RUMBO AL 2027; ¿DEFENSA ELECTORAL O CACERIA DIGITAL?

Sergio Gutiérrez Luna y Arturo Ávila propusieron crear una comisión especial en la Cámara de Diputados, con el fin de investigar contenidos digitales, cuentas automatizadas y campañas desde el extranjero que busquen “atacar” a los Gobiernos de Morena e “influir” en las elecciones de 2027.

La comisión podría citar a funcionarios, académicos, empresas y plataformas, y enviaría posibles casos al INE, la FGR y otras autoridades.

Al respecto, en analista político Juan Ortiz señaló que Ávila aseguró que han detectado alrededor de 500 mil cuentas automatizadas usadas desde el extranjero, con dinero ilícito o no claro al menos, para “amplificar narrativas” contra Morena y el Gobierno de Sheinbaum, e incluso calculó que una operación de ese tamaño podría costar decenas de millones de dólares, aunque no dijo de dónde sacó la cifra.

Los diputados dicen que vigilarán financiamiento extranjero y campañas artificiales, sin importar a qué partido beneficien, aunque primero dijeron que se enfocarían en 4taqu3s contra Morena, recalcó.

Esto es riesgoso, alertó Juan Ortiz, porque, en primera, es una comisión de carácter política que funcionaría en pleno proceso electoral; en segunda, dedicarán tiempo y recursos revisando memes, publicaciones, influencers y tendencias, y, tercera, ellos decidirán cuáles son críticas legítimas y cuáles forman parte de una supuesta operación electoral.

Video: Juan Ortiz.