PUBLICA SALINAS PLIEGO FOTOS DE ANDY LÓPEZ BELTRÁN CON CERCANO Y MISTERIOSO ACOMPAÑANTE

Como parte del enfrentamiento que tiene contra la cuarta transformación, pues incluso la presidenta Claudia Sheinbaum pidió no ver su televisora TV Azteca, el empresario Ricardo Salinas Pliego agitó las redes sociales al publicar 2 fotos donde aparece Andy Manuel López Beltrán en actitud afectuosa con un acompañante aún no identificado.

Pero el también dueño de Elektra México no se limitó a la exhibición del material fotográfico, pues a la publicación le aderezó la pieza musical napolitana “That’s Amore” (Eso es amor), interpretada por el tenor belga Helmut Lotti, y el sugerente y punzante texto: “Con razón”, acompañado de un emoticón de desconcierto.

En redes sociales hubo suspicacia y sarcasmo, pues algunos cibernautas se concentraron en la naturaleza estrictamente privada del encuentro y los gestos de confianza entre ambos personajes, y el grueso de las reacciones viró rápidamente hacia el terreno de la política nacional y los negocios del sexenio pasado, recordando también la “pobreza franciscana” y la contradicción del estilo de vida de los círculos más íntimos de la 4T.

Con información de La Neta.