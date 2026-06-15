LAYDA REPRIME, CENSURA, COARTA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, INTIMIDA Y AMENAZA: VÍCTOR AMÉNDOLA

El exdirigente estatal del PRD en Campeche, Víctor Améndola Avilés, calificó como lamentable y preocupante que en Campeche las recientes notas periodísticas estén relacionadas con presuntas restricciones a la libertad de expresión, particularmente en fechas cercanas a la conmemoración de este derecho fundamental y la entrega de reconocimientos al periodismo.

Sostuvo que durante sus casi 5 años, el Gobierno de Layda Sansores se ha distinguido por ser represor, censurar, coartar la libertad de expresión, intimidar y amenazar.

Améndola Avilés calificó como seudoGobierno de izquierda a la Administración laydista, y cuestionó que ciudadanos que realizan labores informativas o periodistas que cubren acontecimientos públicos, enfrenten restricciones al momento de documentar sucesos relevantes.

Es contradictorio que mientras se destaca la importancia de la labor informativa, sigan registrándose situaciones que representan actos de intimidación contra comunicadores y ciudadanos que documentan hechos de interés público, afirmó.

En ese contexto, Améndola Avilés externó su solidaridad con el periodista Carlos Tun, quien recientemente denunció haber sido objeto de intimidación durante el desempeño de su trabajo y criticó el actuar de la titular de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, Marcela Muñoz, al considerar que este caso se suma a otros señalamientos relacionados con presunto acoso e intimidación. “Es una manchita más al jaguar. Lamentable por donde se le quiera ver”, subrayó.