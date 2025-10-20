ASÍ COMO SE LE VIO CELEBRANDO CON EL CRUZ AZUL, ¿LA GOBERNADORA DE CAMPECHE TAMBIÉN ACUDIÓ A SU CURSO ORDENADO POR EL TRIBUNAL?

Apenas el sábado, la gobernadora presumió en sus redes sociales cómo festejaba bailando junto con su hermana Laura Sansores, la secretaria de Gobierno Liz Hernández y el secretario de Bienestar Esteban Hinojosa, en un partido en el Estadio Cruz Azul, en la Ciudad de México. Sin embargo, este lunes no se le ve presumiendo que toma el curso de reeducación ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por ser una violentadora de mujeres.

Recordemos que la gobernadora de Campeche, en fue sancionada por el TEPJF por ejercer violencia política contra diputadas federales del PRI en su programa “Martes del Jaguar”, lo que provocó que fuera incluida en el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

La sanción incluye un curso sobre violencia de género. Este programa de reeducación, avalado por el Instituto Nacional Electoral, inicia este octubre y concluye el siete de noviembre. Busca prevenir la repetición de conductas similares. La medida también incluye a los comunicadores Alfredo Jalife y Juncal Solano, así como a funcionarios del gobierno estatal que replicaron las expresiones de la mandataria. Hasta ahora no se ha confirmado si Sansores cumplió con la orden.