PEMEX RECHAZA MOSTRAR COMPROBANTES DE PAGO DE CUBA Y ALEGA QUE SU FILIAL NO ESTÁ SUJETA A TRANSPARENCIA

Petróleos Mexicanos (Pemex) se negó a entregar los comprobantes de pago de Cuba a su filial Gasolinas Bienestar por los envíos de petróleo y derivados realizados desde julio de 2023, argumentando que se trata de un asunto privado y que no está obligada a transparentar la información.

En respuesta a una solicitud de El Universal, la petrolera sostuvo que Gasolinas Bienestar “se encuentra constituida como una sociedad mercantil de derecho privado y no constituye una entidad paraestatal, por lo que no puede ser considerada sujeto obligado en materia de transparencia”.

Analistas señalan que Pemex creó esta filial para realizar envíos a Cuba sin recurrir a PMI, su subsidiaria que comercia con Estados Unidos, y así evitar repercusiones por el embargo. Datos reportados a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) indican que entre julio de 2023 y junio de 2025 México enviará entre 19 mil y 23 mil barriles diarios, por un valor de hasta mil 300 millones de dólares.

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, advirtió que el argumento de Pemex contraviene el artículo 6 constitucional, que obliga a toda entidad que maneje recursos públicos a rendir cuentas. Consideró que la negativa puede ser revisada por organismos de transparencia o incluso por el Poder Judicial, aunque la principal presión —dijo— debe venir de la sociedad.

Los envíos a Cuba representan 3.3% de las exportaciones totales de Pemex, mientras que las ventas a Estados Unidos han caído 40% en los últimos dos años. Para Ana Lilia Moreno, de México Evalúa, usar filiales privadas permite evadir reportes y limitar el acceso a la información, como ocurrió con PTI y Gas del Bienestar.

Especialistas advierten que esta práctica puede derivar en una privatización de facto de la información pública, debilitando la rendición de cuentas en la empresa estatal.