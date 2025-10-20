lunes, octubre 20, 2025
Lo último:
Nacionales

PEMEX RECHAZA MOSTRAR COMPROBANTES DE PAGO DE CUBA Y ALEGA QUE SU FILIAL NO ESTÁ SUJETA A TRANSPARENCIA

Petróleos Mexicanos (Pemex) se negó a entregar los comprobantes de pago de Cuba a su filial Gasolinas Bienestar por los envíos de petróleo y derivados realizados desde julio de 2023, argumentando que se trata de un asunto privado y que no está obligada a transparentar la información.

En respuesta a una solicitud de El Universal, la petrolera sostuvo que Gasolinas Bienestar “se encuentra constituida como una sociedad mercantil de derecho privado y no constituye una entidad paraestatal, por lo que no puede ser considerada sujeto obligado en materia de transparencia”.

Analistas señalan que Pemex creó esta filial para realizar envíos a Cuba sin recurrir a PMI, su subsidiaria que comercia con Estados Unidos, y así evitar repercusiones por el embargo. Datos reportados a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) indican que entre julio de 2023 y junio de 2025 México enviará entre 19 mil y 23 mil barriles diarios, por un valor de hasta mil 300 millones de dólares.

El director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, advirtió que el argumento de Pemex contraviene el artículo 6 constitucional, que obliga a toda entidad que maneje recursos públicos a rendir cuentas. Consideró que la negativa puede ser revisada por organismos de transparencia o incluso por el Poder Judicial, aunque la principal presión —dijo— debe venir de la sociedad.

Los envíos a Cuba representan 3.3% de las exportaciones totales de Pemex, mientras que las ventas a Estados Unidos han caído 40% en los últimos dos años. Para Ana Lilia Moreno, de México Evalúa, usar filiales privadas permite evadir reportes y limitar el acceso a la información, como ocurrió con PTI y Gas del Bienestar.

Especialistas advierten que esta práctica puede derivar en una privatización de facto de la información pública, debilitando la rendición de cuentas en la empresa estatal.

También te puede gustar

Muere por COVID-19 director de Clínica 86 del IMSS de Monclova

Acusan a Cienfuegos de recibir sobornos del cartel H-2 y permitir tráfico de drogas

Con una inversión aproximada de 20 mil mdp, AMLO Y AMC entregan créditos ganaderos

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *