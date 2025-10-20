ADÁN AUGUSTO, EL INTOCABLE DE LA 4T: REVELAN PRESUNTA RED DE NEGOCIOS EN EL SECTOR SALUD DURANTE LA PANDEMIA

El medio Código Magenta difundió la cuarta parte de una serie de investigaciones titulada “Adán Augusto, el intocable de la 4T”, centrada en una presunta red de negocios en el sector salud vinculada al ex secretario de Gobernación y actual coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Adán Augusto López Hernández.

De acuerdo con el reportaje, el equipo de Código Magenta tuvo acceso a un video producido por la senadora del PAN, Lilly Téllez, que expone cómo una serie de empresas relacionadas con el político tabasqueño habrían obtenido contratos públicos durante la pandemia de COVID-19.

El material sugiere la existencia de una operación de tráfico de influencias que habría permitido la construcción de hospitales y el despliegue de unidades médicas móviles en distintos estados del país, bajo condiciones ventajosas y presuntamente al amparo del poder.