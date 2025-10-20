DOCENTES VEN COMO “MÁS CARGA DE TRABAJO” NUEVO PROGRAMA DE LA SEP Y ACUSAN QUE EL GOBIERNO NO ATIENDE LA EDUCACIÓN: VÍCTOR MADRID

El representante de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la Educación de Campeche, Víctor Madrid Pech, señaló que la reciente propuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) representa una mayor carga laboral para los docentes, al no contar con el personal adecuado para su aplicación en las escuelas.

Madrid Pech explicó que, aunque los maestros no se oponen a los programas que buscan apoyar a los niños y jóvenes, la forma en que se plantea esta iniciativa no es la correcta. Indicó que la tarea debería recaer en el personal de USAER (Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular), sin embargo, no todas las escuelas cuentan con ese equipo y, en muchos casos, el personal está incompleto.

“Vemos una vez más que la Secretaría de Educación Pública, en vez de invertir más recursos en el sector educativo, simplemente no lo hace. La educación pública no es prioridad para este gobierno”, afirmó el representante, quien añadió que el programa podría generar conflictos con los padres de familia y sobrecargar aún más el trabajo docente.

Asimismo, llamó a las autoridades a implementar campañas de concientización dirigidas a las familias, para recordar que la educación comienza en el hogar y que es necesaria una mayor colaboración entre padres y maestros para fortalecer la formación de los estudiantes.