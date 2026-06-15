DENUNCIAN ACOSO LABORAL CONTRA DOCENTES QUE APOYAN A LA CNTE EN LA CDMX

-Roberto Herrera y Liliana Sosa piden a directores y supervisores el control y registro de asistencia de los trabajadores movilizados: Cetec

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Campeche (Cetec), adherida a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), informó que la semana pasada participó en diversas actividades en la Ciudad de México, como parte de los acuerdos emanados de la Asamblea Nacional Representativa (ANR), para respaldar su principal demanda de abrogar la Ley del Issste de 2007.

A través de un pronunciamiento, la organización magisterial denunció actos de represión y acoso laboral contra docentes afiliados a la CNTE, y señaló directamente al subsecretario de Educación Básica y Normal, Roberto Herrera Maas, y a la subsecretaria de Educación Primaria, Liliana Idali Sosa Huchín, de mantener acciones de vigilancia hacia los maestros que participan en la huelga nacional, al solicitar a directores y supervisores el control y registro de asistencia de los trabajadores movilizados.

La Cetec también dirigió reclamos al coordinador de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), Carlos Preve, a quien exigió atender planteamientos relacionados con la asignación de horas laborales, la liberación de plazas vacantes en la región del Camino Real y la transparencia en los procesos de cambios de adscripción, además respetar la antigüedad de docentes, psicólogos y personal de apoyo y asistencia a la educación.

La Cetec recordó que el secretario de Educación, Víctor Sarmiento Maldonado, aseguró que la CNTE no existía en Campeche, por lo cual cuestionó las acciones contra integrantes de este movimiento.

Asimismo, hizo un llamado al magisterio campechano a sumarse a sus demandas, y reiteró consignas en defensa de los derechos laborales, contra la criminalización de la protesta y a favor de la liberación de Yahari Itzel Brito Brito.