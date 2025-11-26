ESTE 2 DE DICIEMBRE COMPARECE EL SECRETARIO DE FINANZAS, ANUNCIA ANTONIO JIMÉNEZ

¿BERRINCHE O JUSTIFICARÁ LOS MIL MILLONES DE PESOS?

El presidente del Congreso, diputado plurinominal de Morena, Antonio Jiménez Gutiérrez, dio a conocer que hoy en reunión de trabajo, las Comisiones Unidas de Finanzas y Hacienda Pública y Control Presupuestal y Contable, acordaron que el próximo martes 2 de diciembre, el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Jezrael Larracilla, presente los objetivos, los alcances y los criterios que guían las finanzas estatales.



Así, expuso en un comunicado, se contará con información más clara y detallada sobre la política de recaudación, y el uso del gasto público del Estado para el Ejercicio Fiscal 2026.



Además, las Comisiones Unidas de Finanzas y Hacienda Pública y Fortalecimiento Municipal aprobaron el procedimiento que se seguirá los días 3 y 4 de diciembre, durante las comparecencias de las y los presidentes municipales, para revisar a fondo su política de recaudación para 2026.