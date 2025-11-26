VIENEN MÁS “RECORTES SIN ANESTESIA” DE HASTA 32% A HOSPITALES INFANTIL, DE CANCEROLOGÍA, CARDIOLOGÍA Y GENERAL: MINUTO CRÍTICO

Al advertir que habrá menos recursos, más espera y menos atención, el medio Minuto Crítico explicó que el presupuesto 2026 propone “recortar” hasta un 29% a hospitales como el Infantil, 32% al de Cancerología y 31 porcentual a Cardiología.

Niños, niñas y personas con cáncer y con el corazón fallando, se van a quedar esperando un turno que no va a llegar ante la falta de quirófano, medicinas y médico, y todavía tienen el descaro de llamar a esto “bienestar”, recriminó.

Minuto Crítico detalló: “Habrá ‘recorte’ de 935 millones de pesos, o sea, 29% menos al Hospital Infantil de México, y la ‘tijera’ se va con todo, pues serán también mil millones (-32%) al Instituto Nacional de Cancerología, 937 millones (-31%) a Cardiología y mil 600 millones (-24%) al Hospital General”.

Y lamenta: “Todos los nosocomios se indignan, en especial el Infantil, pues son 935 millones que no llegarán a los niños más vulnerables”, y expone que sumar reflejará que más de 10 mil millones de pesos desaparecieron de los presupuestos de los institutos nacionales de Salud, entonces por qué la presidenta (Sheinbaum) en su primer presupuesto como mandataria le mete freno a este rubro, si de por sí los médicos del Infantil han denunciado falta de insumos antes del ‘recorte’. Esto es quitar el derecho a la salud a quienes más a lo necesitan”.