ES CUESTIÓN POLÍTICA QUE EL GOBIERNO FEDERAL SIGA CULPANDO A ADMINISTRACIONES PASADAS POR EL IMPACTO DEL CRIMEN, CRITICAN

San Francisco de Campeche.- Para el presidente de la Canacintra Campeche, Sergio Pérez Barrera, es una cuestión política que el Gobierno Federal le siga echando la culpa a las administraciones del pasado por el impacto del crimen organizado, y se pronunció a favor de una relación entre las fuerzas de nuestro país y de Estados Unidos, para adquirir experiencia y tácticas que mejoren la seguridad, pero respetando nuestra soberanía.

Si bien las cosas no se hicieron bien en el pasado, hay que reconocerlo, el compromiso de quienes hoy gobiernan en el país, del partido en el poder que lo asumió hace más de 6 años, fue no hacer las mismas cosas ni cometer los mismos errores de los del pasado, y eso es lo que le solicita el pueblo de México y a lo que le abonamos todos, a que hagan una revisión y una conciencia de cómo se está trabajando y vean si realmente están cumpliendo lo prometido y si no están repitiendo situaciones del pasado, agregó.

Pérez Barrera sentenció que lo importante no es criticar lo del pasado, que ya está y nadie lo puede componer, sino es de aquí para adelante, vamos a mirar hacia atrás sólo para ver qué no debemos hacer y hacer cosas nuevas y mejores en pro de la seguridad de todos los mexicanos.

De la ayuda ofrecida por el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica para frenar el avance del narco, consideró que es una oferta que debe analizar el Gobierno de la República, pues si las políticas establecidas en nuestro sistema no han dado los resultados adecuados, no precisamente la intervención pero sí tener una relación entre las fuerzas militares para adquirir experiencia de ellos, tácticas y mejorar la seguridad en el país.

–Estados Unidos ya dijo que va a atacar a grupos narcotraficantes al parecer inclusive sin autorización del Gobierno Mexicano, ¿esto cómo se ve también?, se le preguntó.

–Yo creo que es una situación que no debe de suceder, Estados Unidos debe respetar la soberanía de nuestro país, y reitero que sí es positivo un acercamiento entre ambos países desde el punto de vista militar, para contrarrestar lo que sucede, pero creo que la no intervención debe de prevalecer, el respeto a nuestra soberanía como país, respondió.