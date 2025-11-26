AUTORIDADES EXPONEN VIDA DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ISLA AGUADA AL NO DARLES EQUIPOS DE SEGURIDAD; EMIR INTENTA “MAQUILLAR” ESA OMISIÓN

A través de las redes sociales fue exhibida la falta de precaución y de equipos de seguridad, con que trabajadores sindicalizados realizan el mantenimiento del alumbrado público en Isla Aguada. En las imágenes se observa a un empleado subiendo por una escalera sostenida de manera improvisada sobre el techo de un tranvía turístico, sin portar arnés adecuado ni condiciones mínimas de protección.

Aunque el comisario municipal de la villa, Emir Aranda Téllez, intentó romantizar la escena con una publicación donde destacaba el “esfuerzo” del personal, la fotografía evidenció una grave omisión de protocolos de seguridad laboral y la falta de herramientas básicas para realizar ese tipo de trabajo.

Cibernautas señalaron que esas prácticas ponen en riesgo la integridad de los trabajadores, quienes muchas veces por miedo a perder su empleo aceptan laborar en condiciones inadecuadas y sin el equipo necesario.

La imagen reabrió el debate sobre la necesidad de dotar a las cuadrillas municipales de herramientas, capacitación y equipo de protección, para evitar accidentes que puedan tener consecuencias mayores.