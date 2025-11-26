COATLICUE SERÁ LA SUPERCOMPUTADORA MEXICANA CONTRA EVASORES FISCALES

Obviamente que todos los datos personales son resguardados: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación de Coatlicue, la supercomputadora pública que, según explicó, será utilizada para combatir la evasión fiscal mediante el cruce masivo de datos entre el SAT y las aduanas. Señaló que la infraestructura permitirá procesar información que actualmente no puede integrarse por falta de capacidad tecnológica.

Sheinbaum declaró que Coatlicue permitirá automatizar revisiones que hoy se realizan de forma manual y afirmó que los datos personales estarán resguardados. Explicó que el objetivo es agilizar el intercambio de información entre el SAT y las aduanas, donde todavía se emplean documentos físicos que dificultan las verificaciones.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, señaló que el sistema procesará millones de datos en segundos y será operado por instituciones públicas. Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, indicó que Coatlicue funcionará como nodo principal del sistema nacional de supercómputo y que se conectará con la red de equipos científicos existentes en el País.

El proyecto fue presentado como una herramienta para análisis de datos gubernamentales, aunque autoridades no detallaron costos, fecha de inicio ni mecanismos de supervisión sobre su uso.