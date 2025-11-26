GRANADEROS DISUELVEN MANIFESTACIÓN PACÍFICA; EL GOBIERNO QUE PROMETIÓ NO REPRIMIR
Veracruz. – Trabajadores del extinto Seguro Popular fueron reprimidos en Xalapa por granaderos enviados por el gobierno de Veracruz, pese a que solo exigían el pago de su indemnización pendiente desde hace casi diez años. Las imágenes de la movilización, ahora virales, muestran cómo la administración de Rocío Nahle utilizó fuerza pública para disolver la protesta de manera violenta.
Los manifestantes, provenientes de distintos municipios del estado, habían acudido a la capital para reunirse con representantes del gobierno veracruzano, pero no fueron recibidos. Pese a que los adeudos —cercanos a 30 millones de pesos para 68 exempleados— habían sido comprometidos desde el sexenio de Cuitláhuac García, denuncian que ni entonces ni ahora, con Rocío Nahle, se ha cumplido lo acordado.
La protesta terminó rodeada por granaderos, quienes dispersaron a los trabajadores que reclamaban un derecho laboral básico. Los exempleados advirtieron que continuarán movilizándose hasta que el gobierno de Nahle dé una respuesta definitiva y transparente.