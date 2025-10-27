LIBERARON EN MENOS DE 48 HORAS AL DETENIDO EN BODEGA DONDE HABÍA EQUIPO INDUSTRIAL ROBADO

Ciudad del Carmen.- Tras el cateo realizado el pasado jueves 23 de octubre en una bodega de la colonia Compositores de Ciudad del Carmen, donde fueron recuperadas herramientas y equipos industriales hurtados a una empresa de suministros de Petróleos Mexicanos, en menos de 48 horas fue puesto en libertad bajo reservas de Ley el único detenido.



El Ministerio Público de la Vicefiscalía General Regional con sede en Carmen, corroboró que ese varón era el velador de la bodega cateada y no estaba relacionado con el @tra(o perpetrado el martes 14 de octubre del presente año.

Las investigaciones por robo a lugar cerrado en contra de quien o quienes resulten responsables, continúan para el esclarecimiento de lo ocurrido y dar con los presuntos responsables del hurto millonario.