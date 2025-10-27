DOS FRENTES FRÍOS TRAERÁN LLUVIAS, “NORTE” Y HELADEZ PARA ESTA SEMANA EN LA PENÍNSULA

La última semana de octubre traerá cambios importantes en el clima de la península de Yucatán, con la llegada de dos frentes fríos que generarán el primer “norte” de la temporada y un marcado descenso de temperaturas, además de alejar cualquier riesgo del huracán Melissa.

Según las previsiones meteorológicas, el primer frente frío, ingresará al Golfo de México a inicios de semana y alcanzará la península entre la noche del martes y primeras horas del miércoles. Aunque debilitado, favorecerá lluvias dispersas y un ligero refrescamiento del ambiente. Este frente no provocará evento de “norte” en las costas, pero ayudará a empujar al huracán Melissa hacia el noreste.

El segundo frente frío, arribará a la región el jueves por la mañana. A diferencia de del primero, el segundo traerá un evento de norte moderado con vientos de 55 a 60 km/h en zonas costeras, incremento del oleaje y un descenso notable de las temperaturas. La masa de aire frío asociada cubrirá toda la península, incluso llegando al norte de Centroamérica, generando heladez por las noches y al amanecer, con mínimas de 10 a 15 °C en el centro y sur de Yucatán, Oriente de Campeche y occidente de Quintana Roo. Las máximas apenas alcanzarían los 30 °C.

Con estas condiciones, el fin de semana de los días de muertos se espera frío y estable, con escasa probabilidad de lluvias y un ambiente propicio para actividades al aire libre. La combinación de estos dos frentes fríos, norte y heladez marcará el inicio de la temporada invernal en la península de Yucatán.