ANTE REPROCHE DE ZUBIETA POR SER “INTERCEPTADO” POR TAXISTAS, EL MOVIMIENTO TRANSPORTISTA REPRUEBA SU POSTURA DE CONFRONTACIÓN

Todo director llega informado y sabe que urge aplicar la ley, para lo cual es necesario el diálogo, le recalca

El Movimiento Nacional Transportista Campeche (MNTC) respondió las declaraciones del nuevo director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, quien reprochó que un grupo de taxistas lo “interceptara” para expresarle las problemáticas del sector, al señalar que lleva “cuatro años de abandono e invasiones toleradas, que quien llega al cargo lo hace informado, que el diálogo se construye con hechos, pues ser servidor público implica estar al servicio del pueblo; además de respaldar la voz de los concesionarios campechanos y recalcar que no busca confrontaciones ni provocaciones, sino un diálogo constructivo, basado en acuerdos y respeto mutuo.

En un escrito, MNTC precisa: