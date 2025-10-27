ANTE REPROCHE DE ZUBIETA POR SER “INTERCEPTADO” POR TAXISTAS, EL MOVIMIENTO TRANSPORTISTA REPRUEBA SU POSTURA DE CONFRONTACIÓN
Todo director llega informado y sabe que urge aplicar la ley, para lo cual es necesario el diálogo, le recalca
El Movimiento Nacional Transportista Campeche (MNTC) respondió las declaraciones del nuevo director de la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (Artec), Eduardo Zubieta Marco, quien reprochó que un grupo de taxistas lo “interceptara” para expresarle las problemáticas del sector, al señalar que lleva “cuatro años de abandono e invasiones toleradas, que quien llega al cargo lo hace informado, que el diálogo se construye con hechos, pues ser servidor público implica estar al servicio del pueblo; además de respaldar la voz de los concesionarios campechanos y recalcar que no busca confrontaciones ni provocaciones, sino un diálogo constructivo, basado en acuerdos y respeto mutuo.
En un escrito, MNTC precisa:
- Cuatro años de abandono e invasiones toleradas. Los concesionarios del transporte público de Campeche llevamos más de cuatro años enfrentando invasiones impunes por parte de transporte irregular, vehículos particulares y unidades sin placas que operan sin concesión, afectando directamente la economía y el derecho al trabajo de miles de familias campechanas.
La Artec y las autoridades han sido notificadas en repetidas ocasiones de esta situación, sin que hasta la fecha exista una estrategia clara de retiro, reordenamiento o aplicación de la ley.
- Quien llega al cargo, llega informado. El director no puede alegar sorpresa ni molestia al ser abordado por los transportistas, pues conoce perfectamente la realidad del sector, al provenir él y su familia del ámbito del transporte, particularmente del grupo ADO. Quien asume una responsabilidad pública debe llegar enterado, comprometido y con disposición permanente al diálogo, no con actitudes de confrontación hacia los trabajadores que exigen soluciones legítimas.
- El diálogo se construye con hechos. Afirmar que “a todos los va a atender” debe traducirse en acciones concretas, comenzando por el retiro inmediato del transporte irregular y la aplicación de la ley a quienes operan fuera del marco concesionado. Las reuniones y recorridos por los Municipios son positivos, pero no pueden ser excusa para minimizar o aplazar los reclamos de quienes sostienen el transporte legal del Estado.
- Ser servidor público implica estar al servicio del pueblo. Recordamos al director que ser funcionario público implica disponibilidad total y sensibilidad social, porque los problemas del transporte no se detienen por horario ni por comodidad. El cargo que hoy ostenta no es un privilegio, sino una responsabilidad que debe asumirse con entrega, respeto y compromiso hacia quienes día a día sostienen el sistema de movilidad en Campeche.
- El Movimiento Nacional Transportista respalda la voz de los concesionarios campechanos. Reiteramos nuestro respaldo total a los compañeros transportistas de Campeche, quienes ejercieron su derecho a ser escuchados sin violencia ni provocación. La exigencia de soluciones no es un acto de desafío, sino de desesperación ante años de omisión gubernamental. El verdadero cambio que requiere el transporte en Campeche no se logrará con declaraciones, sino con voluntad, justicia y legalidad.
Contamos, dice por último el texto, con el respaldo de nuestro dirigente nacional José Trinidad Martínez Pasalagua y de todos los 28 Estados que conforman el Movimiento Nacional Transportista, por lo que en el Comité Directivo Estatal Campeche reiteramos y dejamos claro que no estamos interesados en las confrontaciones ni en las provocaciones, sino en el diálogo constructivo, basado en acuerdos y respeto mutuo. Nuestras acciones nunca obedecerán a alterar el orden, sino a alzar la voz con justicia y valentía para garantizar seguridad laboral, legalidad y dignidad a quienes integramos el transporte concesionado del Estado de Campeche.