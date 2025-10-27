El tipejo se siente un conquistador, incluso presume que sus apellidos provienen de una familia noble, y que a él le vale un carajo si lo despiden o no…

-“Tremendo escándalo se armó con el reciente ridículo de uno de nuestros representantes populares: el diputado por el partido ambientalista, el Conde de Laisequilla, se grabó ingiriendo bebidas espirituosas en algún restaurante fifí, y al tiempo que degustaba lo que parece ser una copa de mezcal, advirtió que posiblemente vaya a ser despedido por ese desplante, pero que le “valía v…a” narró el poeta Casimiro.

–“¡Cómo va ser!, exclamó molesto el bolero don Memín. Es el colmo que hasta este diputado fuereño que está cobrando un buen sueldo mensual sin merecerlo, se venga a burlar de nosotros y a decir que le vale un carajo si lo despiden o no. Ojalá que los líderes de su partido tomen cartas en el asunto y de verdad lo manden a la banca” exigió.

–“Lo malo, de este menjurje, intervino doña Chela, es que ese personajito insignificante con un enorme complejo de inferioridad que disfraza sintiéndose superior a todo mundo, es el mismo dirigente de su partido en la vecina entidad del Faisán y del Venado en donde vive, y es también delegado nacional en las tierras del pan de cazón. O sea, el tipo tiene influencias en ese minipartidito que no representa a nadie, pero él se siente el dueño del mundo”.

–“Tuve la oportunidad de ver el video, que se volvió viral, añadió don Julián, y efectivamente la sensación que provoca mirarlo es de repulsión de repudio, de asco. Porque el tipejo se siente un conquistador, incluso presume que sus apellidos provienen de una familia noble, y que a él le vale un carajo si lo despiden o no. Pero esa es la clase de personas que están en el poder: los peores, los más soberbios, los más prepotentes, los más altaneros. ¿Dónde quedaron las prédicas de que primero los pobres? “cuestionó.

–“Que sirva de motivación a toda la ciudadanía, aconsejó el poeta Casimiro, para saber elegir a la hora de votar. No se trata solo de tachar un logotipo partidista solo porque en campaña los lobos se disfrazan de corderos, si no de analizar y de recordar los desplantes que han hecho estos políticos cuatroteros que resultaron peores que todos los anteriores”.

–“Y no hay que dejarse manipular ni sobornar con refrigeradores, despensas, televisores, dinero en efectivo y todo tipo de promesas, alertó doña Chela. Porque tienen una bolsa multimillonaria para comprar votos y conciencias. Les voy a repetir lo que nos decía la maestra Rosa María Martínez Denegri: agarren el dinero, pero voten por quien se les pegue la gana” concluyó.