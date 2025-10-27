LO ASESINAN A BALAZOS EN CANDELARIA; AÚN NO SE SABE SI FUE EJECUCIÓN O DURANTE UNA RIÑA

En el área de Urgencias del Hospital Comunitario del Municipio de Candelaria, Jorge C., de 29 años de edad, perdió la vida ayer domingo 26 de octubre tras ser baleado en la puerta de su domicilio, ubicado en la localidad de “El Desengaño”.

Hasta el momento, no se sabe si fue asesinado al estilo sicario o por una riña que habría protagonizado. No hay personas detenidas y el caso es investigado como homicidio calificado en contra de quien o quienes resulten responsables.

En la puerta del domicilio fueron encontrados al menos tres casquillos percutidos calibre nueve milímetros. Tampoco se sabe la causa de la muerte ni cuántos impactos de bala recibió la víctima, que fue llevada aún con vida al sanatorio.

De confirmarse que se trató de una ejecución sería la segunda de octubre y la 71 del año.