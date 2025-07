EN REDES: POR NEGATIVA DE LA ALCALDESA MARIELA A PAGAR LAUDOS EMBARGARÍAN CUENTAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TENABO

La inconformidad y el 3st@llido social están al acecho de los trabajadores municipales, de concretarse el embargo a las cuentas públicas de Tenabo ante la negativa de la alcaldesa Mariela Sánchez Espinoza a pagar laudos, pese al mandamiento judicial federal acordado el pasado 14 de julio de este año.



El documento señala, deberá utilizar los mecanismos electrónicos con que se cuenta, como la plataforma SIARA instrumentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para agilizar cualquier toma de embargo respecto de cuenta bancarias abiertas a nombre del Ayuntamiento demandado, debiendo abstenerse de dilatar el procedimiento a través del empleo de correspondencia tradicional, al existir precisamente medios electrónicos para lograr el propósito solicitado.



Sin embargo, pese al acuerdo emitido por el juez segundo de Distrito en el Estado de Campeche, de las 4 cuentas bancarias que aparecen a nombre del Municipio de Tenabo en el banco Santander y 2 en BBVA, fue retirado el dinero y transferido a otras cuentas o utilizados en otros rubros, como lo señala el documento la solicitud de información por parte de los Tribunal Burocrático de Conciliación y Arbitraje.



En Santander se informó de 4 cuentas a nombre del Municipio de Tenabo, dos de ellas al primero de julio en ceros; la de terminación 940 con saldo de 1 mil 728 pesos y la segunda (terminación 937) con 5 mil 833 pesos. En tanto, BBVA se negó a dar información de las dos cuentas municipales con terminaciones 391 y 947.



Por esta decisión para evitar y dilatar el cumplimiento del mandamiento judicial, el Municipio de Tenabo y su alcaldesa Mariela Sánchez incurrirían en la comisión del desvío de recursos públicos y peculado.

El juzgado segundo de Distrito señaló que en el entendido de no hacer manifestación y/o propuesta de pago coherente, se procederá a analizar el requerimiento a la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, pues fue aprobado en el Presupuesto de egresos del Ayuntamiento del Municipio de Tenabo para el presente ejercicio fiscal.



Esto, porque de acuerdo con el numeral 38 de la Ley se Disciplina Financiera y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche y sus Municipios, es una obligación cubrir el pago de sus compromisos que deriven de laudos, acorde con lo que fuera autorizado en el Presupuesto de egresos respectivo.

El juzgador federal advirtió, mediante acuerdo del día 14 de julio, que de no dar cumplimiento, se le impondrá como medida de apremio una multa de 500 unidades de medida de actualización y, por último, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

El caso ya fue expuesto ante el pleno del Congreso del Estado, donde los diputados de Morena tratarían de ocultarlo y proteger a Mariela Sánchez al declarar reservadas las sesiones, sin embargo, de no cumplir con el mandamiento judicial federal, el Legislativo caería en desacato.

Mientras tanto, el Municipio de Tenabo quedará en inoperancia porque procedería el embargo de las cuentas de la Tesorería, por no cumplir con los laudos.