EN LAS TRIPAS DEL JAGUAR: 29 DE AGOSTO DE 2025

¿QUÉ ES PEOR, EL RATÓN O LA RATA?

De acuerdo a cifras oficiales, en cuatro años de gobierno Layda Sansores ha manejado un presupuesto histórico que supera los 100 mil millones de pesos. También es histórico que no ha hecho absolutamente ninguna obra que justifique tal erogación. Pese a ello, sin un ápice de vergüenza sigue acusando a sus antecesores, que sí hicieron obras, de robos y desvíos. Pero, si ella no ha hecho nada, ¿dónde está el dinero?

En su pasado show del Jaguar, Layda Sansores afirmó que no se dará por vencida hasta lograr el desafuero de Alejandro Moreno, que, si su denuncia no funciona, ya tiene preparada la siguiente. Habrá que recordarle a la gobernanta que Alito, con menos dinero y en sólo 4 años, realizó parte del megadrenaje de la capital; construyó el distribuidor vial de la Gobernadores; hizo un parque acuático, las fuentes del Malecón, el Ángel Maya; inició la ciudad administrativa; entregó los videomapping de la Catedral y de Edzná, modernizó el parque Moch Couoh y construyó el nuevo Puente La Unidad. ¿Qué hizo ella en estos 4 años? Nada.

Si el trabajo de Alejandro Moreno está a la vista, el de Layda Sansores no se ve por ningún lado. No hay punto de comparación. Vale la pena precisar que los campechanos saben que “algo” se llevaron Alito y sus antecesores. Pero también saben que ella está haciendo lo mismo, de manera exponencial, junto con toda su familia, que no ha dejado de sangrar el erario desde hace más de 60 años con cobros de rentas onerosas. ¿Quién tiene la cola más larga, la rata o el ratón?

LA RATOTA ENCUBRE A LA RATITA.

En el ridículo show semanal, el asesor jurídico Pedro Alcudia recordó que fue la Fiscalía Anticorrupción —esa misma que desde hace más de 4 años mantiene congelada la denuncia para encubrir el millonario desvío de recursos de Pablo Gutiérrez Lazarus— la que demandó el desafuero de Moreno Cárdenas y que “hay cinco procedimientos penales firmes contundentes… ya han terminado las investigaciones… sigue judicializar las carpetas ante un juez…”

Miente Alcudia al asegurar que esos procedimientos son “firmes contundentes”, pues están basados en declaraciones arrebatadas a exfuncionarios bajo amenaza de encarcelamiento. Además, si algo tienen en común los procedimientos, es que la responsable del manejo de esos recursos era América Azar, exsecretaria de Finanzas y esposa del sobrino turulaco Seso Loco, a la que no se le ha fincado ninguna responsabilidad… ¿será porque los recursos que desvió engordaron el cochinito de la campaña ilícita de la tía corrupta?

No hay manera de exonerar a América Azar de los presuntos desvíos, ella era la responsable. ¿Olvidó Alcudia que igual peca el que mata a la vaca, que el que le jala la pata? Si la primera denuncia de desafuero cayó porque se violó el debido proceso, esta debe caer porque se manipularon las investigaciones y se coaccionó a exfuncionarios. Para encubrir a la ratita, la ratota persigue al ratón. ¡Qué circo!