ANUNCIA REHN REHABILITACIÓN DEL MALECÓN, AUNQUE AÚN NO HAY MONTO PORQUE ESTÁ EN LICITACIÓN

-TRABAJOS INICIARÍAN EL 24 Ó 25 DE ESTE MES

Sin precisar si corresponde al Gobierno Estatal o al Municipal el mantenimiento del malecón de la ciudad, que hoy está en deplorables condiciones, el encargado de la Secretaría de Obras Públicas, Bernhard Rehn, anunció la próxima rehabilitación de ese espacio, aunque no precisó el monto a erogar, “pues aún se está en el proceso de licitación”, y fijó para 24 ó 25 de este mes como fecha de inicio de los trabajos.

Cabe recordar que la última rehabilitación del malecón de Campeche fue entregada en junio de 2024, tras inversión superior a los 27.4 millones de pesos realizada por la Secretaría de Obras Públicas, pero a menos de 2 años de su inauguración, la obra comenzó a presentar daños en pavimento, ciclovías y otras áreas, situación que generó críticas y señalamientos sobre una presunta mala ejecución de los trabajos y la calidad de los materiales utilizados.

Hoy, Bernhard Rehn detalló que las acciones serán 700 metros de raspado, limpieza y puntura; más de 860 metros de resane en muretes, tratamiento de anti-alcalinidad y sellado, 260 metros lineales de forjado de asientos, 800 metros de moldura con diseño tipo pecho de paloma, 30 esferas ornamentales, 50 metros cuadrados de sustitución de piso de concreto, 150 metros lineales de rajuela de piedra tipo ripa y 5.4 metros de salidas pluviales hacia el mar, entre otros conceptos, que incluye el alumbrado.

También, serán intervenidos 10 mil 800 metros cuadrados de la ciclopista, 5 mil 400 metros lineales de señalamiento, pintura vial blanca, entre otros.

El funcionario de origen austriaco dijo que se trabajará de manera rápida, pues se pretende que la obra quede lista a más tardar a finales de julio próximo.

ESTÁ MAL: “24 ó 25”