VUELVE A TEMBLAR EN CANCÚN; SISMO DE 4.9 SE ORIGINÓ CERCA DE CUBA

Un sismo de magnitud 4.9 se registró este lunes 15 de junio frente a las costas de Cuba, entre el extremo occidental de la isla y Cancún, Quintana Roo, informó el Servicio Sismológico Nacional.

El movimiento telúrico ocurrió a las 11:37:48 horas (tiempo del centro de México) y tuvo su epicentro fuera de las costas cubanas, en una zona del Caribe cercana a la Península de Yucatán.

Tras el evento, usuarios en redes sociales reportaron haber percibido nuevamente un movimiento sísmico en distintos puntos de Cancún, aunque aparentemente de menor intensidad que otros registrados recientemente en la región.

Hasta el momento no se han reportado daños ni personas lesionadas derivado de este sismo, mientras autoridades mantienen el monitoreo de la actividad sísmica en la zona.