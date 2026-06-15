lunes, junio 15, 2026
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“NO SE VAYAN CON EL NOVIO”, PIDE LAYDA A MUJERES PARA NO “INFLAR” DESAPARICIONES

San Francisco de Campeche.- Ante la explicación de su fiscal Jakson Villacís Rosado sobre la nueva ley que obliga a abrir carpetas de investigación por cada reporte de desaparición, lo que implica que la Fiscalía debe investigar formalmente un posible delito y aumentará el número de ese tipo de casos, la gobernadora Layda Sansores pidió a las mujeres: “Ya no se vayan con los novios, por favor”.

Lo anterior aconteció cuando Villacís Rosado señaló que ahora habrá nueva atención a las personas que denuncien que un familiar se retiró de su casa, tras lo cual intervino la mandataria: “Y luego aparece la chamaca que se fue 2 días con el novio, y ya mientras te obligaron a abrir una carpeta”, y externó su “preocupación” porque vienen las campañas y sus adversarios políticos y medios van a salir a decir que “han aumentado los secuestros y personas desaparecidas en Campeche”.

Sobre el tema, el analista político sentenció: “Hay varios problemas, el primero es que las mujeres desaparecidas no ‘se van con el novio’, sino caen en redes de explotación, violencia familiar, trata o control criminal. Minimizar esos casos retrasa búsquedas y también revictimiza”.

Y agregó: “Además, el Gobierno admite un dato incómodo. Y es que sus indicadores de seguridad no son confiables, ya que la apertura de carpetas se hace con criterios para ocultar el incremento de delitos”.

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