PAGAR $40 MILLONES POR DERECHOS PARA TRANSMITIR EL MUNDIAL NO ES UNA PRIORIDAD: SALIM ABRAHAM

-“GOBIERNO DE LAYDA DA PAN Y CIRCO EN LUGAR DE ATENDER LAS NECESIDADES DE LA CIUDADANÍA”

El diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Salim Abraham Quijano, acusó al Gobierno del Estado de desviar sus prioridades al destinar millonarios recursos para el pago de derechos de transmisión del Mundial de Fútbol, cuyo costo supera los 40 millones de pesos, en lugar de atender problemas urgentes como la movilidad, la planeación urbana y las deficiencias del sistema de transporte Ko’ox.

En entrevista, el legislador reconoció que la Administración estatal realiza esfuerzos en infraestructura, pero consideró que estos no responden a las necesidades reales de la población, ya que destinó recursos para transmitir partidos de fútbol, sobre todo por el contexto financiero señalado semanas atrás por el propio Gobierno.

“No queda claro cómo un Gobierno que hace apenas unas semanas decía que no tenía recursos ni para pagar la luz y estaba a punto de cerrar y colapsar las oficinas, ahora anuncia que cuenta con dinero para transmitir el Mundial”, declaró Abraham Quijano.

El diputado priísta aseveró que las prioridades de este Gobierno no son las necesidades de la ciudadanía, sino presentar distractores. “Prefiere dar pan y circo y promocionar sus referentes, como ellos mandan anticipándose a las campañas electorales, antes que dar resultados concretos a los campechanos”, concluyó.