A UN AÑO DEL FINAL

Cada día estamos más cerca de que se vaya la Tía y sus saqueadores foráneos. Ya empieza la cuenta regresiva, y mucha gente de verdad está contando los días para que ya se acabe esta horrenda pesadilla…

Doña Chela llegó a la reunión vespertina con sus amigos, portando su vestido tradicional de “Adelita”; acudiría más tarde a la cena mexicana con sus excompañeras de trabajo, para conmemorar un aniversario más del inicio del movimiento de independencia.

–“Supongo que estarán en el grito y escuchando el concierto de la Banda Limón, comentó su compadre Memín, quien adelantó que con su familia pasearían un rato por la feria de San Román que aparentemente vino el decadencia luego de que la Tía negó el uso del Foro Ah Kin Pech donde tradicionalmente se celebraba.

–“No vamos al grito, pero es posible que sí estemos un rato en el bailongo, respondió doña Chela. Eso de escuchar los gritos de la Tía no es algo que uno desee hacer sobre todo porque si de algo estamos hartos es de los espectáculos deprimentes que la señora acostumbra a protagonizar”.

–“Hay un llamado de algunas agrupaciones para que no acudan al “grito” de la gobernanta, comentó por su lado don Julián, Ya sabemos que la señora prefiere derrochar el dinero en esos conciertos carísimos porque sabe que la gente acude masivamente y ella luego nos hace creer que fueron a verla a ella, cuando que eso es totalmente falso. Aun así, creo que no debemos perder la tradición de festejar la noche mexicana” apuntó.

–“Yo lo que voy a festejar es que cada día estamos más cerca de que se vaya la Tía y sus saqueadores foráneos. Ya empieza la cuenta regresiva, y mucha gente de verdad está contando los días para que ya se acabe esta horrenda pesadilla. ¿Qué vendrá después? Eso no lo sabemos, pero sí esperamos que no haya continuidad a la desastrosa Administración que hemos tenido en estos últimos cinco años”.

–“No hay mal gobierno que dure 100 años ni pueblo que lo soporte, parafraseó convencido el bolero don Memín. Ya hemos tenido tiempo suficiente para arrepentirnos de haberle dado el voto a una señora que nos decepcionó totalmente y que se olvidó de sus principios, de sus compromisos y de sus promesas. Ojalá que toda la gente esté consciente de que no podemos aguantar seis años más de corruptelas y de engaños”.

–“Me da gusto constatar que ya hay convicción de que no le vamos a dar el voto otra vez a los traidores, aseguró doña Chela. En nuestras manos está construir el futuro que deseamos, y es claro que ese futuro no es del color guinda” subrayó.

–“Ya falta menos para que se vaya este mal Gobierno y para que el pueblo decida qué es lo que quiere. Ojalá que a pesar de la compra masiva de votos que se espera, los ciudadanos valientes podamos elegir en libertad, y que optemos por un cambio verdadero, no por otra farsa como la que hemos tenido en estos últimos cinco años” expresó.